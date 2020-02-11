ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.

11.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:25
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün 'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz 'nin yanındayız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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