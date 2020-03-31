ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz
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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kore, Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz

ABD ile Kuzey Kore arasında başlatılan müzakereler durma noktasına gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Pyongyang ile yeniden masaya oturma ve Kuzey Kore halkı için daha parlak bir geleceğe giden yolu çizmeye başlama fırsatı bulmayı umuyoruz" dedi

31.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:29
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer görüşmeler için Kuzey Kore yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmayı ümit ettiklerini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre Pompeo, Kuzey Kore'nin kendisine yönelttiği "Pyongyang yönetimine karşı uluslararası baskıyı sürdürme arayışında olduğu" suçlamasına yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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