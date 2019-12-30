ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek

30.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:04

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ocak'ta Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan'ı ziyaret edecek Pompeo, son olarak 7 Ocak'ta Kıbrıs'a gidecek.

Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.

Kaynak: AA