ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'i Ziyaret Edecek
ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gelecek hafta İsrail’i ziyaret edeceği açıklandı.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği açıklandı.
ABD Senatosu'nun Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini bugün onayladığı Mike Pompeo'nun gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi. Pompeo'nun ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği aktarıldı.
Mike Pompeo Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü olduğu sırada İsrail'i 3 kez ziyaret etmişti - KUDÜS