ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrailli yetkililerle görüşme üzere İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrailli yetkililerle görüşme üzere İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda İsrail yetkilileri tarafından karşılanan Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşecek. Görüşmelerde, bölgesel güvenlik meseleleri, İsrail'in İran karşıtı planları ve İsrail'in ABD ile ilişkileri gibi konular ele alınacak.

Pompeo'nun İsrail'e ziyareti sonrasında Bahreyn ve Sudan'ı ziyaret edecek. Pompeo Bahreyn'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife, Sudan'da ise Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile bir araya gelecek. Pompeo, ABD'ye dönmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan de görüşecek.

Pompeo, İsrail'de Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail Barış Anlaşması'nı görüşmesinin ardından aynı konu ile ilgili BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

Öte yandan İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA