ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı

19.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:19
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünyanın en büyük terör sponsoru için müsaade edilebilecek uranyum zenginleştirme miktarının sıfır olduğunu belirterek "İran'ın bu eski gizli üste uranyum zenginleştirmesini haklı gösterecek bir neden yok" sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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