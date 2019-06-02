ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran ile ön şartsız müzakereye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın 'normal bir devlet gibi' hareket etmesi durumunda ön şartsız müzakereye hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa turu kapsamında İsviçre'de bulunan Pompeo, basına demeç verdi. Tahran ile Washington arasında yaşanan gerginliklerin yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkmadığını söyleyen bakan, bunu ülkede 40 yıldır devam eden İslami rejime bağladı. Euronews.com'da Görüntüle