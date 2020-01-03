ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Iraklılar General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Iraklılar General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

03.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:54
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Iraklılar General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.


Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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