ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Iraklılar General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar
Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.
Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle