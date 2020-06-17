ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Iraklı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Iraklı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Iraklı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı
17.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:06

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıkları belirterek "Görüşmede petrol ve altyapı sektörlerinde yatırımın teşvik edilmesi yolları ele alındı" denildi. Bağdat ve Washington arasındaki stratejik müzakerelere değinen ABD Dışişleri Bakanı ülkesinin söz konusu müzakerelerden çıkan ilk sonuçları memnuniyetle karşıladığını belirterek görüşmelerin devam etmesi deliğinde bulundu.

Ülkesinin Irak'ın egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Pompeo, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye destek olacağını bildirdi.

Irak'ın egemenliğine saygı ve içişlerine karışılmaması çerçevesinde bütün dünya ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını söyleyen Irak Dışişleri Bakanı görüşmede, Başbakan Mustafa el-Kazimi'nin ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını ele aldığı aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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