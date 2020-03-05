ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İdlib'de 2018 ateşkes sınırlarına geri dönülmeli
2018'de İdlib'deki ateşkes sınırlarına geri dönülmesi gerektiğinin altını çizen Pompeo, "Türkiye’nin kendini savunma hakkı ve ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in kritik ikili görüşmesi sırasında İdlib'deki durumu değerlendirdi.
Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, 2018'de İdlib'deki ateşkes sınırlarına geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle