ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İdlib'de 2018 ateşkes sınırlarına geri dönülmeli

05.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:11

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in kritik ikili görüşmesi sırasında İdlib'deki durumu değerlendirdi.



Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, 2018'de İdlib'deki ateşkes sınırlarına geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle