ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İdlib'de 2018 ateşkes sınırlarına geri dönülmeli
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İdlib'de 2018 ateşkes sınırlarına geri dönülmeli

2018'de İdlib'deki ateşkes sınırlarına geri dönülmesi gerektiğinin altını çizen Pompeo, "Türkiye’nin kendini savunma hakkı ve ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

05.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:11
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İdlib'de 2018 ateşkes sınırlarına geri dönülmeli

Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in kritik ikili görüşmesi sırasında 'deki durumu değerlendirdi.


Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, 2018'de İdlib'deki ateşkes sınırlarına geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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