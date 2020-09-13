ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Güney Kıbrıs ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Güney Kıbrıs ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Güney Kıbrıs ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
13.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:20

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getirmediğini söyledi. 

Pompeo 'Washington'un Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın arasında doğal kaynaklardan ortaya çıkan durumdan derin bir endişe duyduğunu belirtti. Güney Kıbrıs ile aynı değerleri paylaştıklarını söyleyen Pompeo,  "lişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Güney Kıbrıs'a giden Pompeo, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Pompeo, "Enerji kaynakları hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak" dedi.Yaşanan gerilimlerin diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı, "Güvenlik alanında işbirliği, bölgede daha da önem kazanıyor. Doğu Akdeniz, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar yaratma yeteneğine sahiptir" dedi.KAPALI MARAŞ'I GÜNDEME GETİRDİRum lider Nikos Anastasiadis de, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını Pompeo'ya aktardıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bölgede sürdürdüğü faaliyetlerinin devam ettiği bir dönemde Güney Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini belirten Anastasiadis, "Bu önemli bir ziyaret" diye konuştu.

Rum lider, Amerikalı muhatabından Kapalı Maraş konusunda da devreye girmesini istediğini açıkladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Güney Kıbrıs ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 15:30:29. #1.14#
title