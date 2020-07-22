ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Danimarka'da ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Başbakanlık Konutu Marienborg Sarayı'nda Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından karşılanmasının ardından Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Başbakanlık Konutu Marienborg Sarayı'nda Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından karşılanmasının ardından Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod tarafından kabul edildi. Kofod ve Pompeo'ya, Grönland Dışişleri Bakanı Steen Lynge ve Faroe Adaları Dişişleri Bakanı Jenis av Rana da eşlik etti. Pompeo ve Kofod, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA