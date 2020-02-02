ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan uluslararası topluma Uygur Türkleri çağrısı Açıklaması

02.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:34

NUR ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştü. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ekonomik gelişme, demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın yönetime güvenini artırmakla ilgili reformlar içeren programını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kazakistan'ın ülkelerle iş ilişkisi kurmak konusunda seçme özgürlüğünü desteklediklerini ifade eden Pompeo, ancak ABD şirketleriyle ortaklığın herhangi bir ülke için en iyi sonuçları vereceğini söyledi.

Pompeo, Afganistan'da barışın tesisi ve tarafların barıştırılmasıyla ilgili çabalara desteklerinden dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.

Irak ve Suriye'den yabancı teröristler ve onların ailelerinin ülkelerine geri getirilmesinde Kazakistan'ın öncülüğüne dikkati çeken Pompeo, bu çalışmanın diğer ülkelere ilham kaynağı olacağını ve onların da aynısı yapacağından umutlu olduğunu dile getirdi.

Pompeo, görüşmede Çin'in toplama kamplarındaki 1 milyondan fazla Uygur ve Kazak'ın kaderini ele aldıklarını belirterek, "Tüm ülkeleri Çin'deki baskılara son verilmesi çağrısına katılmaya davet ediyoruz. Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayanların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi, "ABD'nin bölgede uzun vadeli varlığı Orta Asya bölgesi ekonomisine yatırım ve teknoloji çekilmesini aktifleştirecek, ülkelerimizin yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Görüşmede uluslararası gündemdeki önceliklerini ele aldıklarını aktaran Tleuberdi, Pompeo'nun Kazakistan ziyaretinin karşılıklı olarak geniş ortaklık çerçevesinde iş birliğini sürdürme çabalarını teyit ettiğini söyledi.

Kaynak: AA