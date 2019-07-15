ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması: Yaptırım gerektiren kanunlara uyacağız
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili verdiği bir röportajında Başkan Donald Trump’ın yaptırımları uygulayacağından emin olduğunu dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili verdiği bir mülakatta ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) kastederek kanunların Türkiye'ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyledi.
Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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