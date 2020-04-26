ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

Kaynak: AA