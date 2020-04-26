ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

26.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:50
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

Kaynak: AA

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