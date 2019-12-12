12.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:20

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuşması ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran ile tutuklu değişimi açıklaması

WASHİNGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile gerçekleştirilmesi beklenen tutukluların değişimi ile ilgili olarak bu adımın İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmadan önce Tahran ile daha geniş bir müzakere imkanı sağlamasını umduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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