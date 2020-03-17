ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.

Pompeo, Dışişleri Bakanlığında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Suriye Savunma Bakanının yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi

Öte yandan Pompeo, ABD yönetiminin, Beşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u yaptırım listesine almasına atıf yaparak, "Eyyub, Suriye'nin kuzeyindeki şiddet ve felaket seviyesindeki insani krizin sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Eyyub'un Aralık 2019'dan bu yana Suriye'nin kuzeyindeki ateşkesin önlenmesi için kasti eylemlerde bulunduğunu kaydeden Pompeo, "Eyyub'un eylemlerinin ateşkesi engellemesi sonucu, İdlib'de kışın soğuğunda neredeyse 1 milyon kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç konuma düştü." değerlendirmesini yaptı.

İran'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı

İranlı bazı yetkililerin "ABD'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının sorumlusu olduğu" şeklindeki iddialarına da yanıt veren Pompeo, "İran halkının ihtiyaçlarına ve yardım eli uzatanların talebine yanıt vermek yerine, üst düzey İranlı yetkililer virüs salgını hakkında haftalardır yalan söylüyor. İran yönetimi, büyük beceriksizlikleri için sorumluluk almaktan kaçıyor." diye konuştu.

ABD'nin İran'a virüs salgını konusunda yardım teklif ettiğini kaydeden Pompeo, olumlu yanıt almaları durumunda her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Çin'in de Kovid-19 ile ilgili benzer şekilde ABD'yi suçladığını anımsatan Pompeo, "Şu anda birbirimizi suçlamanın zamanı değil. Şimdi bu küresel pandemiyi çözme zamanı." dedi.

Çin'e "ABD'li gazetecilerle ilgili kararını yeniden değerlendirme" çağrısı

Diğer yandan Pompeo, Washington Post, New York Times ve Wall Street Journal için Çin'de çalışan Amerikan vatandaşlarının çalışma izinlerinin iptal edileceğini açıklayan Pekin yönetimine tepki gösterdi.

Pompeo, "Bu, talihsiz bir karardır. Az önce bu açıklamaları biz de gördük. Umarım Çin, bu kararını gözden geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA