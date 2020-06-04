ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerine "finansman" çağrısı Açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerine "finansman" çağrısı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DEAŞ terör örgütünün tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerinden, örgütle mücadele için daha fazla finansman sağlamalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerine
04.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:53

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DEAŞ terör örgütünün tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerinden, örgütle mücadele için daha fazla finansman sağlamalarını istedi.

Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl video konferans yoluyla yapılan DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyindeki toplantısında konuştu.

Konuşmasına, toplantıda hazır bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi yeni Irak hükümetini kurması dolayısıyla tebrik ederek başlayan Pompeo, koalisyon olarak Irak'ın DEAŞ ile mücadelesine her zaman destek vereceklerini söyledi.

Pompeo, "ABD olarak Irak halkı ve Irak Hükümeti ile ortaklığımızı, özellikle bu ayın başlarında hayata geçecek ABD-Irak Stratejik Diyaloğu gibi bir dizi adımla derinleştirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan DEAŞ'ın bir yıl önce önemli bir yenilgi aldığını ancak özellikle Irak, Suriye ve Afganistan'da hücreler şeklinde varlığını sürdürdüğünü belirten Pompeo, "DEAŞ ile mücadelemiz, şu anda olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Rehavete kapılamayız." dedi.

Ayrıca Pompeo, ABD'nin, DEAŞ ile mücadele kapsamında en fazla para harcayan ülke olduğunu ileri sürerek, geçen yıl örgütten kurtarılan bölgelerin normalleştirilmesi ve güvenliğin sağlanması için 100 milyon dolardan fazla kaynak ayırdıklarını belirtti.

Diğer koalisyon üyelerinden, örgütle mücadele için daha fazla finansman sağlamalarını isteyen Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle ekonomilerimizin inanılmaz bir baskı altında olduğu doğru, ancak tüm ülkeleri, 2020 için belirlediğimiz 700 milyon dolarlık hedefe ulaşabilmek için üstüne düşeni yapmaya çağırıyoruz. Bu fonlar, Suriye ve Irak'ta DEAŞ hücrelerini ve ağlarını takip etmek için yerel ortaklarla çalışmalarımızı destekleyecek."

Öte yandan Pompeo, Suriye ve Irak'ta ele geçirilen DEAŞ mensuplarının tutukluluğunun güvenli ve insani bir ortamda devam edebilmesi için koalisyonun vereceği desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, İtalya ve Almanya örneği üzerinden tüm ülkelere, kendi vatandaşlarını teslim almaları ve yargılamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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