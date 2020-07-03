ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki
03.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:50

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki gösterdi.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını "son derece kışkırtıcı" olarak değerlendirdi.

Çin'in bölgedeki askeri tatbikatlarına tepki gösteren Pompeo, ABD'nin Pekin yönetiminin Güney Çin Denizindeki "yasadışı" iddialarına karşı olduğunu belirtti.

Pompeo, tüm ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde ve başka yerlerde, güçlerinden bağımsız olarak egemenlik haklarını destekleyen özgür ve açık kurallara dayalı bir düzeni desteklemesi gerektiğini belirtti.

Vietnam, 1-5 Haziran arasında Çin askeri tatbikatlarının Paracel takım adalarındaki egemenliğini ihlal ettiğini, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesini zorlaştırdığını açıklamıştı.

Filipinler ise Çin'e, Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, "en sert tepkiyi vereceği" uyarısında bulunmuştu.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA

Manşet

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