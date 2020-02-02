ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

02.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:53
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı , uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.


Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştü. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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