ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, John Bolton'ın kitabında yanlış bilgilerin olduğunu açıklayarak Bolton'ı hainlikle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain'
19.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:26

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, John Bolton'ın kitabında yanlış bilgilerin olduğunu açıklayarak Bolton'ı hainlikle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında çok fazla yanlış bilgilerin bulunduğunu belirterek Bolton'u hain olarak nitelendirdi ve ülkeye zarar verdiğini söyledi.

ABD medyasında gündem olan ve 23 Haziran'da yayınlanması planlanan John Bolton'un kitabından alıntılar yayınlanmaya devam ediyor. Kitapta Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istemek de dahil olmak üzere birçok durumda yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor. Bolton, ayrıca Trump'ın Çin, Rusya, Türkiye ve Kuzey Kore'nin liderlerinden manipüle edildiğini ve kolayca etkilendiğini iddia ediyor.

Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "John Bolton bir dizi yalanları yayınlıyor. Tamamen eğilmiş yarı gerçekler ve açık yanlışlıklar yayıyor. Bolton, bazı görüşmeleri ifşa ederek, insanların güvenini ihlal ediyor. Bolton'ın ABD'ye zarar veren bir hain olması, hem üzücü hem de tehlikelidir. Dünyadaki dostlarımıza: 'Başkan Donald Trump'ın ABD'nin iyi bir güç olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında Trump aleyhine, son derece gizli bilgileri ifşa ettiği için kitabın yayınlanmasını durdurmak içi federal mahkemeye dava açtığını duyurmuştu.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı Haber
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı Haber
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Haber
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Berat Albayrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Hülya Avşar Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 09:41:28. #1.15#
title