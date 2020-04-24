ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin koronavirüsten kasımda belki, aralıkta kesin haberdardı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in yeni tip koronavirüsü (SARS-CoV-2) kasım ayında biliyor olabileceğini söyleyerek Pekin'i yeniden şeffaf olmamakla suçladı.
24.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:19
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in yeni tip koronavirüsü (SARS-CoV-2) kasım ayında biliyor olabileceğini söyleyerek Pekin'i yeniden şeffaf olmamakla suçladı.
Pompeo verdiği demeçte, Çin hükümetinin ilk Covid-19 vakalarını kasım ayında belki, aralık ayı ortalarında kesin bildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com