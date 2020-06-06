ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin Komünist Partisini "George Floyd'un ölümünü istismarla" suçladı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin Komünist Partisini "George Floyd'un ölümünü istismarla" suçladı

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisini, polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü istismar etmekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin Komünist Partisini
06.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:43

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisini, polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü istismar etmekle suçladı.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisinin, kendi siyasi kazanımları için Floyd'un trajik ölümünü istismar etmeye yönelik duyarsız girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, paylaşımında, "Pekin, en iyi zamanlarda kıyasıya komünizmi dayatırken, ABD en zorlu zamanlarda özgürlüğü güvence altına alıyor." ifadesini kullandı.

Çin, Rusya ve İran'dan, ABD'de ikinci haftasına giren protestolara polis müdahalesi ve basın özgürlüğü konusunda açıklamalar gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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