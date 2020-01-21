ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brezilyalı mevkidaşıyla görüştü

21.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:26

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele Konferansı için geldiği Kolombiya'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan Pompeo, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile yaptığı görüşmede iki ülkenin terörizme karşı küresel mücadelede yakın ortaklığını ele aldı.

Pompeo, Brezilya'nın Venezuela'daki siyasi ve insani krize çözüm arayışındaki liderliğini ve Bolivya'da demokrasiyi desteklemesini takdir etti.

Bakanların görüşmesinde, Brezilya ile ABD arasındaki önemli ekonomik ilişki ile bölgesel üretim ve yatırım uygulamalarını ortaklaşa geliştirme çabaları da ele alındı.

ABD, Brezilya'nın OECD'ye katılımını destekleyecek

Pompeo, Brezilya hükümetinin ekonomi politikalarının Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) standartlarıyla uyumlu hale gelmeye devam etmesinden dolayı, Brezilya'nın OECD'ye katılım sürecinin başlaması için davet edilmesini kesin bir şekilde destekleyeceğini belirtti.

Bu arada, Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Ekonomik büyüme, güvenlik ile demokrasi ve özgürlüğün desteklenmesi gibi, Brezilya ile ABD'nin her zamankinden daha fazla iş birliği yaptığı birçok konuyu görüştük." ifadelerini kullandı.

Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı, kıtadaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA