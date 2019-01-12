ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Birleşik Arap Emirlikleri'nde

ABU ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

BAE basınına göre, Orta Doğu turunu sürdüren ve dün Bahreyn'i ziyaret eden Pompeo, BAE'ye geçti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA