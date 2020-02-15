ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz

Pompeo, Berlin duvarının yıkılmasının ardından 30 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatarak, halen egemenliğe saygı göstermeyen ülkelerin Batı'yı tehdit ettiğini fakat "Batı'nın kazanıyor" olduğunu ifade etti.

15.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:02
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı , ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.


Pompeo, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki konuşmasında, Çin, İran ve Rusya'yı eleştirerek, Batı'nın ideallerinin ve değerlerinin kazanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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