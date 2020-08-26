ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bahreyn'de
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bahreyn'de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bahreyn'de
26.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:46

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ve Sudan ziyaretinin ardından Bahreyn'e geldi. Pompeo, Bahreyn'deki temasları kapsamında Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile görüştü. Görüşmede, Körfez Birliği, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Barış Anlaşması gibi konular ele alındı.

Pompeo sosyal medya hesabında "Bahreyn'de, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile görüşmemden onur duydum. Devam eden dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız için teşekkür ediyorum. İran'dan gelen tehditlere karşı koymaya, güvenliği sağlamaya Körfez ülkeleri ile kararlıyız" ifadelerini kullandı. Resmi kaynaklar, 13 Ağustos'ta varılan Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail Barış Anlaşması kapsamında ABD ve İsrail yönetimi, diğer Arap ülkelerinin de BAE'nin yolundan gitmeleri gerektiğini savunuyor.

Pompeo, Bahreyn'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor. - MANAMA

Kaynak: İHA

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