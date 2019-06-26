ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde basın toplantısı yapan Pompeo, ülkesinin Afganistan'daki askerlerini çekmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin, Afganistan'daki tüm sorunları müzakere masasına yatıracağını ifade eden Pompeo, bu nedenle Taliban'ı doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmeye ikna etmek için çabaladıklarını bildirdi.

Pompeo, "Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor." dedi.

ABD ile Taliban arasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili Afgan hükümetinin bilgilendirildiğini dile getiren Pompeo, barış görüşmelerinde hiçbir konunun gizli tutulmadığının altını çizdi.

Pakistan'a destek çağrısı

Pompeo, Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için destek verme zamanının geldiğini vurguladı.

Bölge barışı için Pakistan'ın önemli rolünün olduğuna dikkati çeken Pompeo, Pakistan'dan bu konuda her türlü desteği beklediklerini kaydetti.

Pompeo, "Taliban ile barış olursa bölge ülkelerin tümünün yararına olacaktır. İran da şunu anlamalı ki Afganistan'da barış sürecini engellemeye çalışmak kendilerinin yararına olmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA