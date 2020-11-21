ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü

21.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:32
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran'ın bölgedeki faaliyetleri, Çin'in etkisi ve Yemen'e barış ve istikrar getirecek siyasi çözümü de görüşen Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Libya'da 23 Ekim'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve tüm tarafların BM denetimindeki siyasi süreci desteklemesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Pompeo ayrıca Körfez'de birliğinin önemini vurguladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birlikte çalışmaya devam etmenin yollarını görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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