ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran Stratejisini Açıklayacak

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra izleyeceği İran stratejisini açıklayacak.

Pompeo, Twitter'dan haftasonu yaptığı paylaşımda "21 Mayıs Pazartesi günü Heritage Vakfı'nda İran konusuna ilişkin rotamızla ilgili konuşmak için sabırsızlanıyorum" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul