ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti

02.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:12

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'ta yaşanan gelişmeler üzerine 5 ülkeye yapacağı ziyaretleri iptal etti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs'a yapacağı ziyaretleri iptal etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta devam eden durumu izlemek ve Orta Doğu'daki Amerikalıların güvenliğini sağlamak amacıyla Pompeo'nun Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 3-7 Ocak tarihlerinde planlan ve iptal edilen ziyaretlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği vurgulandı.



Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırılar düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçilikte yaşanan olayların ardından, ABD'ye ait kuruluşlarda meydana gelebilecek herhangi bir can veya mal kaybından İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA