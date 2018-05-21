ABD Dışişleri Bakanı Pomepo: İran'a Karşı Tarihteki En Güçlü Yaptırımları Uygulayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk geniş çaplı basın toplantısını yaparak ABD'nin İran politikasında atacağı yeni adımları açıkladı.

Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini belirten Pompeo, ABD'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini duyurdu.

İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü' yaptırımların uygulanacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın ekonomisini canlı tutmak için bir savaş vereceğini söyledi.