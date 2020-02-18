ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

18.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:56
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS

ABD Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS
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