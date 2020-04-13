ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama Açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Irak'ta kurulacak yeni hükümetin Irak'ın çıkarlarını ve halkının ihtiyaçlarını ön plana koymasını umuyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Irak'ta kurulacak yeni hükümetin Irak'ın çıkarlarını ve halkının ihtiyaçlarını ön plana koymasını umuyoruz." dedi.

Irak'taki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, ABD olarak Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edebilecek, ekonomik krizi aşabilecek ve ülkedeki silahları devlet kontrolüne alabilecek bir hükümet beklediklerini belirtti.

Pompeo, ülkedeki Sünni, Şii ve Kürt liderlerin yeni bir hükümet kurulması konusunda ortak bir noktada buluşmuş gibi gözüktüğünü belirterek, "Irak'ta kurulacak yeni hükümetin Irak'ın çıkarlarını ve halkının ihtiyaçlarını ön plana koymasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak halkının yanında olduklarını belirten Pompeo ayrıca, "Irak halkı gerçek bir reform ve güvenilir liderler talep ediyor. Bu talepler şiddet veya baskı olmadan ele alınmayı hak ediyor. Biz de Irak halkının yanında duruyor, yolsuzluk ve terörden uzak, egemen, müreffeh bir Irak arayışında olduğumuzu vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA