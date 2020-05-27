ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Kong'un siyasi statüsüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, mevcut gerçekler ışığı altında Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'den bağımsız olmadığı sonucuna vardıklarını ve Kongre'ye bu yönde bildirimde bulunduklarını belirtti. Pompeo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz."

"Bu kararı almaktan memnun değilim"

Çin'in Hong Kong'a uygulamak istediği ulusal güvenlik yasasına da atıf yapan Pompeo, bu adımın Hong Kong'un "otonom yapısına" ve Pekin'in Hong Konglular'a verdiği sözlere vurulan son darbe olduğunu savundu.

"Hong Kong özgürlükler altında onlarca yıldır gelişti ve dinamik bir yapıya kavuştu, bu kararı almaktan memnun değilim." ifadesini kullanan Pompeo, söz konusu kararın mevcut gerçekler temelinde alındığını vurguladı.

Pompeo, ABD'nin Hong Kong halkına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong'daki hakimiyetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA