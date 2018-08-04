ABD Dışişleri Bakanı: "Kuzey Kore'nin Nükleer Programını Bitirme Konusunda İyimserim"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sone erdirmenin zaman alacağını, ancak iki ülke lideri tarafından belirlenen takvime göre bunun başarılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Singapur'da yapılan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'ın güvenlik formuna katılan Mike Pompeo, diplomatik ve ekonomik baskının önemli olduğunu belirterek BM'nin Kuzey Kore'ye karşı uyguladığı yaptırımlardaki herhangi bir gevşemeyi ABD'nin çok ciddiye aldığını söyledi. Pompeo, düzenlenen basın konferansında yaptığı açıklamada kararlaştırılan bir takvim süresi içinde Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.

Pompeo, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma işinin başladığını, bu sürecinin zaman alacağını ve bunu herkesin bildiğini söyledi.

Pompeo, Rusya'nın Kuzey Koreli işçilere vize verdiği haberlerine inanmak için sebepler bulunduğunu, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal olacağını kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını desteklemenin ciddi bir mesele olduğunu belirten Pompeo, bunu bütün ülkelere hatırlattıklarını belirterek bu konuyu Moskova ile müzakere edeceklerini söyledi. Pompeo "Rusların ve bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlı kalmalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını umuyoruz" dedi.

Rusya ise, Wall Street Journal gazetesinin, Rusya'nın binlerce Kuzey Koreli işçinin ülkeye girmesine müsaade ettikleri yönündeki haberini yalanladı.

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi, Rusya'nın Kuzey Kore'ye petrol vererek BM'nin Kuzey Kore'ye petrol ihracını kısıtlama kararını ihlal ettiği iddiasını reddetti.

Singapur'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'ın güvenlik formuna katılan Pompeo Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile tokalaşarak basına poz verdi. - SİNGAPUR