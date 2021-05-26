ABD Dışişleri Bakanı: "Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz"
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ABD Dışişleri Bakanı: "Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı: 'Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz'
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını belirterek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını belirterek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz." dedi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nde basına açıklamada bulundu.

Mısır'ın, Gazze'de savaşın son bulmasına katkıda bulunan 'gerçek ve etkili' bir ortak olduğunu kaydeden Blinken, Mısır'la ortak çalışmalarının olumlu neticeler getirdiğini belirtti.

Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını ifade ederek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Mısır'da Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Blinken, çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Amman'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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