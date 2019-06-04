ABD Dışişleri Bakanı: Fikir ayrılıklarına rağmen Avrupa ile ilişkilerimiz mükemmel

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, fikir ayrılıklarına rağmen ABD ile Avrupa Birliği ilişkilerini 'mükemmel' olarak nitelendirdi. euronews'e konuşan Pompeo, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımladıkları Orta D oğu barış planından İran'la yaşanan gerilime, Başkan Trump'ın Avrupa ile ilgili sözlerinden Brexit'e birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"Yüzyılın Anlaşması İsrail yanlısı olmayacak"

Washington'ın yakında açıklamayı planladığı 'Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail yanlısı olacağı algısı "temelde yanlış" diyen Mike Pompeo, "Plan açıklandığında dünya ne önerdiğimizi görecek. Anlaşmaya varıldığında her iki taraf, hatta her bir birey için daha iyi olacak. Anlaşmanın İsraillilerin ve Filistinlilerin yaşamını iyileştirecek bir temel sağlayacağını düşünüyorum. Sadece Batı Şeria'daki ya da Gazze'deki Filistinlilerin değil dünya genelindeki tüm Filistinlilerin yaşamlarının iyileşmesine katkı sağlayacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle