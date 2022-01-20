ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna temaslarını tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki temaslarını tamamladı. Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelere ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde devam eden ve sebepsiz askeri yığınağı kapsamında, Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık yolunu seçmesi halinde, müttefiklerle birlikte Rusya ekonomisine ağır bedeller ödetileceğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca NATO'nun müttefik devletlerdeki varlığını güçlendirme ve Ukrayna'ya savunma yardımını daha da artırma taahhüdü verdi" denildi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya desteği için ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e teşekkür etti. Zelenskiy, barışı sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti" denildi. Ukrayna ordusunun modernizasyonunun önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Orduyu modernize etmek ve çok hızlı adımlar atmak için, böyle zor zamanlarda yardıma ihtiyacımız var. Kremlin'in saldırgan niyetlerini frenlemek için Rusya'ya karşı önleyici yaptırımlar uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.