ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tel Aviv'e gittiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tel Aviv'e gittiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tel Aviv'de olduğunu belirtti. Açıklamada, "Ateşkesi pekiştirmeye, yardım çabalarını tartışmaya ve Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak bir gelecek için zemin hazırlamaya çalışırken, Blinken, Kudüs ve Ramallah'ta verimli toplantılar yapmayı dört gözle bekliyor" ifadelerine yer verildi.

BLİNKEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, TEK ÇÖZÜMDÜR

Blinken, geçen günlerde ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sonuç olarak, İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın ve Filistinlilere hak ettikleri devleti vermenin tek yolu budur. Bu gitmemiz gereken yöndür. Bunun bugün olması gerekmiyor. Hem Filistinlilerle hem de İsraillilerle iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Ancak burada en önemli konu şudur; olumlu bir değişiklik olmazsa ve özellikle Filistinlilerin haysiyetle ve umutla yaşaması için bir yol bulamazsak bu döngü kendisini tekrar edecek gibi gözüküyor" demişti.


ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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