ABD Dışişleri Bakanı Blinken Taliban'a charter uçuşlara izin vermesi çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'a Afganistan'dan tahliyeler için charter uçuşlara izin vermesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'a Afganistan'dan tahliyeler için charter uçuşlara izin vermesi çağrısı yaptı.

Blinken, Afganistan'daki durum ile ilgili Almanya'ya yaptığı ziyaret esnasında, Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'ndan Amerikan uçaklarının kalkmasına izin vermemesi konusunda açıklamada bulundu.

Taliban'ın uluslararası meşruiyet kazanması için verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Taliban'ın dolaşım hakkına saygı duyduğunu göstermesinin bir yolu da belgeleri tam kişiler için yapılan charter uçuşlara izin vermesi. Hepiniz Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bekletilen charter uçakları biliyorsunuz. Bu konuda Taliban ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın charter uçakların kalkmasına izin vermediği ve Amerikan vatandaşlarını rehin tuttuğu iddialarını reddetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, 5 Eylül'de katıldığı Fox News yayınında açıklamalarda bulunmuştu.

Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu belirten McCaul, Taliban'ın Washington yönetimi kendilerini resmen tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay