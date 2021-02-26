ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile insan haklarına ilişkin ilerlemeleri görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile insan haklarına ilişkin ilerlemeleri görüştü

26.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 01:16
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile insan haklarına ilişkin ilerlemeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'un, telefon görüşmesinde, bu ülkede insan hakları konusundaki ilerlemeleri ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'un, telefon görüşmesinde, bu ülkede insan hakları konusundaki ilerlemeleri ele aldıkları bildirildi.

ABD'de, Joe Biden yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporun açıklanması ile birlikte sorumlulara karşı adım atacağı konuşulurken, Blinken'ın, Suudi mevkidaşını araması dikkati çekti.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Blinken ve Bakan Faysal bin Ferhan El Suud, Suudi Arabistan'ın yasal ve yargısal reformlar dahil insan hakları konusunda kaydettiği ilerlemeyi ve Suudi Arabistan'ın savunulması için artırdığımız ortak çabalarımızı ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki bakanın, aynı zamanda Yemen'deki savaşın bitirilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve ekonomik kalkınma konularını da görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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