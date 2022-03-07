ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, " Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO'yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi. - VILNIUS
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
İhlas Haber Ajansı - Politika