ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe...
AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini söyledi.
AA / Betül Yürük - Güncel