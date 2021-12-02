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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov'u Ukrayna konusunda uyardı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov'u Ukrayna konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Moskova'nın, Ukrayna sınırında askeri gerilimi tırmandırması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Moskova'nın, Ukrayna sınırında askeri gerilimi tırmandırması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gergin geçen Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın, Rusya'nın sınıra yakın bölgelere askeri yığınak yapmak dahil Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı gündeme getirdiğine işaret edildi.

Blinken'ın, Rusya'ya bölgedeki askeri varlığını geri çekmesi, barış sürecindeki konuşlanmasına geri dönmesi ve Minsk Anlaşması'na uyması çağrısını yinelediği belirtilen açıklamada, Ukrayna krizinin tek çözümün diplomatik yollarla ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması olduğunu söylediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bakan, Moskova'nın askeri gerilimi tırmandırma yolunu seçmesi durumunda, ABD ve ortaklarının ağır bedel ödetmeye hazır olduğunu açık bir şekilde belirtti." ifadesine yer verildi.

İki bakanın ikili ilişkiler, İran nükleer anlaşması ve Kafkasya bölgesindeki sorunları da ele aldıkları vurgulanan açıklamada, Blinken'ın Rusya'da tutuklu ABD vatandaşları Paul Whelan ve Trevor Reed'in durumlarını da gündeme getirdiği kaydedildi.

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AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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