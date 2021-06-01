ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüşerek ABD, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki diplomatik mekanizmaya desteğini ifade ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüşerek ABD, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki diplomatik mekanizmaya desteğini ifade ettiği bildirildi.

Telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, iki bakanın, ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yinelediğini belirtti.

Price, "İki bakan, bölgesel iş birliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemi üzerinde anlaştılar. ABD, her iki tarafı da gerekli açıklığı, esnekliği ortaya koyma ve uzlaşma görüşmelerine yönelik ortak zemin bulma konusunda çaba göstermeye teşvik ederken Bakan (Blinken), ABD'nin; Kıbrıslıların öncülüğünde, Birleşmiş Milletlerin aracılık ettiği, adayı tüm Kıbrıslıların yararına iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabalarına destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti." ifadelerine yer verdi.

Blinken'ın Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve ABD'yi içeren "3+1'lik diplomatik mekanizmaya" desteğini ifade ettiğini belirten Price, Blinken'ın, bölgede "Rusya ve Çin'in kötü niyetli etkilerine karşı koyma" çabalarının önemini vurguladığını aktardı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Burak Yılmaz Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:50:21. #1.14#

title