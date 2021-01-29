ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

29.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:08
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pakistan ve Hindistan'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamaya göre, Blinken, Kureyşi ve Jaishankar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Blinken, Kureyşi ile görüşmesinde, Amerikalı gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ahmed Ömer Said Şeyh'in de olduğu 4 sanığın salıverilmesini gündeme getirdi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Görüşmede ayrıca ABD-Pakistan ilişkileri ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Blinken, Jaishankar ile görüşmesinde ise ABD-Hindistan ilişkileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları ve bölgesel güvenlik gibi konuları gündeme getirdi.

İki bakan ayrıca İndo-Pasifik bölgesindeki ABD-Hint ittifakının önemi konusunda bir kez daha mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile görüşme

Blinken, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile de telefonda görüştü.

Görüşmede iki isim, ABD ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Kovid-19'a ilişkin mücadelenin artırılmasına yönelik atılabilecek adımları ele aldı.

Görevinin ilk günlerinde çok sayıda ülkenin dışişleri bakanıyla telefon görüşmeleri gerçekleştiren Blinken, 27 Ocak'ta yemin ederek Bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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