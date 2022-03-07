ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi. - VILNIUS
İhlas Haber Ajansı - Politika