ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir... - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi. - VILNIUS

İhlas Haber Ajansı - Politika

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