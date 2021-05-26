ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mısır'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mısır'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mısır'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında taraflar arasında ateşkese arabuluculuk yapan Mısır'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında taraflar arasında ateşkese arabuluculuk yapan Mısır'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamladı. Bir sonraki durağı Mısır'a geçen Blinken, burada Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından Ürdün'e geçerek Kral II. Abdullah'la görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Salı gecesi gazetecilere verdiği röportajda, "Mısır, ateşkesin sağlanmasında kritik bir rol oynadı ve Ürdün de uzun süredir bölgede barış ve istikrarın sesi oldu" ifadelerini kullanmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak
Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek
Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mısır'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 15:19:34. #1.13#

title