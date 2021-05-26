ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mısır'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında taraflar arasında ateşkese arabuluculuk yapan Mısır'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu kapsamında taraflar arasında ateşkese arabuluculuk yapan Mısır'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamladı. Bir sonraki durağı Mısır'a geçen Blinken, burada Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından Ürdün'e geçerek Kral II. Abdullah'la görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Salı gecesi gazetecilere verdiği röportajda, "Mısır, ateşkesin sağlanmasında kritik bir rol oynadı ve Ürdün de uzun süredir bölgede barış ve istikrarın sesi oldu" ifadelerini kullanmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı