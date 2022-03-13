ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü
AA - Betül Yürük - Güncel
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Ukrayna halkına desteği görüştü.
NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya- Ukrayna savaşını ve Ukrayna halkına desteği görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Al Sani telefonda görüştü.
Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna halkına desteğin ele alındığı görüşmede, Blinken, Katarlı mevkidaşına, savunmasız Afganların güvenli şekilde ülkeden ayrılmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti.
Görüşmede güçlü ikili ilişkilere de vurgu yapıldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Betül Yürük - Güncel